Schauer und Gewitter in Sachsen-Anhalt: Unwetter erwartet

Schwere Unwetter zogen am Dienstagabend über Sachsen-Anhalt und den Harz. © Matthias Bein/dpa

Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen am Mittwoch mit Schauern und Gewitter rechnen. Dabei sollen erneut Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach beginnt der Tag wolkig und zeitweise sonnig, dabei wird kein Regen erwartet.

Magdeburg - Am Nachmittag und Abend kommt es zu Schauern und Gewitter, örtlich treten Unwetter auf. Die Sturmböen können Geschwindigkeiten zwischen 75 und 100 km/h erreichen, bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Nachts halten sich die Schauer und Gewitter hartnäckig, dabei besteht laut DWD weiterhin Unwetterpotenzial. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich weiter eine dichte Wolkendecke am Himmel, dabei treten Schauer und Gewitter auf, die unwetterartig ausfallen können. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 26 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen nach und die Wolken verziehen sich etwas. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 18 Grad ab. dpa