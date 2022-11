Schellenberger würdigt Soldaten und Polizisten im Ausland

Rund 200 Soldaten und 3 Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt sind derzeit im Ausland und verbringen Weihnachten sowie den Jahreswechsel nicht bei ihren Familien. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger würdigt ihren besonderen Einsatz, den sie in verschiedenen Konfliktgebieten leisten. Stellvertretend verleiht er am Dienstag fünf Familien von Bundeswehrsoldaten aus Sachsen-Anhalt eine Anerkennungsmedaille.

Magdeburg - Die Medaille überreichen Landtagspräsidentinnen und -präsidenten seit 2003 jährlich.

„Als Angehörige der Bundeswehr und der Polizei aus Sachsen-Anhalt tragen die Soldaten und Polizisten auch für ein positives Ansehen Deutschlands und unseres Bundeslandes Sachsen-Anhalt bei“, erklärte Schellenberger. „Im Namen aller Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt wünsche ich ihnen einen erfolgreichen Einsatz, Gesundheit und Wohlergehen. Mögen sie körperlich und seelisch unversehrt nach Hause zurückkehren und Gottes Segen sie begleiten.“

Da die im Ausland stationierten Soldaten und Polizisten die Medaille nicht persönlich in Empfang nehmen können, wird sie symbolisch an Angehörige überreicht. Laut Landtag erhalten die Einsatzkräfte die Medaille dann via Feldpost an ihren Dienstort im Ausland. dpa