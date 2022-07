Schifffahrtsamt holt zwei Autos aus der Elbe

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe hat innerhalb von zwei Wochen zwei Fahrzeuge in dem Fluss entdeckt und mit Hilfe der Polizei sowie Kräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft geborgen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es wurde eine Entsorgung der beiden Autos veranlasst. Wie die Fahrzeuge in die Elbe gekommen sind, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Schönebeck/Tangermünde - Ein Auto sei von Tauchern im Rahmen einer Übung nahe Schönebeck gesichtet, ein weiterer Pkw bei Unterhaltungsarbeiten in der Elbe bei Tangermünde entdeckt worden. „Fahrzeuge können zu einer Gefahr für die Schifffahrt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass diese mit einem Schiff kollidieren und zu massiven Schäden an Rumpf oder Maschine führen“, sagte Kati Erlecke, Leiterin des Außenbezirks Tangermünde. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt führt deshalb auch regelmäßig sogenannte Flächenpeilungen in der Fahrrinne durch, um Hindernisse entdecken und beseitigen zu können. dpa