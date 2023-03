Schlägerei mit elf Männern in Zeitz: Zwei Schwerverletzte

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung sind in Zeitz (Burgenlandkreis) mindestens elf Männer auf einem Parkplatz aufeinander losgegangen. Dabei habe es zwei Schwerverletzte gegeben, die im Krankenhaus behandelt wurden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Die Beteiligten hätten am Mittwochabend mit Gegenständer einander Gewalt angetan, so die Sprecherin.

Zeitz - Um welche Gegenstände es sich handelte, war zunächst unklar. Auch der Grund des Vorfalls war zunächst nicht bekannt. dpa