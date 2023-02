Schlusslicht Hallescher FC verpflichtet Trainer Ristic

Co-Trainer Sreto Ristic posiert. © Daniel Maurer/dpa/Archivbild

Drittliga-Schlusslicht Hallescher FC hat einen Tag nach dem 1:3 gegen den SC Freiburg II Trainer Sreto Ristic verpflichtet. Der 47-Jährige unterschrieb an der Saale einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilte der HFC am Sonntag mit. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer wurde der Mannschaft bereits vorgestellt.

Halle - „Sreto Ristic erfüllt alle Kriterien, die wir im Anforderungsprofil an den neuen Cheftrainer definiert haben. Nun gilt es für uns alle, ihn und das Team bedingungslos beim Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen und diesem Ziel tatsächlich alles unterzuordnen“, sagte Jürgen Fox stellvertretend für die Findungskommission nach einstimmiger Entscheidung in Vorstand und Verwaltungsrat. „Ich kann es kaum erwarten loszulegen und will weder große Reden schwingen noch Analysen vornehmen oder Ankündigungen machen. Es gilt, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und die Ärmel hochzukrempeln“, sagte Ristic.

Der gebürtige Jugoslawe Ristic kam bereits als 15-Jähriger mit seiner Familie nach Deutschland und entwickelte sich beim VfB Stuttgart zum Bundesligaspieler. Beim 1. FC Union Berlin erzielte der Stürmer 22 Tore in 82 Zweitliga-Spielen, ehe er seine aktive Laufbahn schließlich in Braunschweig und Sandhausen ausklingen ließ. Als Co-Trainer sammelte er Erfahrungen bei den Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und beim Chemnitzer FC, bevor er sowohl beim CFC und dann im Januar 2021 beim Regionalligisten Kickers Offenbach zum Cheftrainer aufstieg. dpa