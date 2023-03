Schriftstellerin Angela Steidele erhält Klopstock-Preis

Die deutsche Autorin Angela Steidele hält am 12.11.2015 in München (Bayern) nach der Verleihung des Bayerischen Buchpreis ihren Preis. © picture alliance / dpa/Archivbild

Mit ihren Werken eröffnet sie Leserinnen und Lesern neue Perspektiven auf die deutsche Musik-, Literatur- und Philosophiegeschichte: Die Schriftstellerin Angela Steidele wird vom Land Sachsen-Anhalt mit dem Klopstock-Preis für neue Literatur ausgezeichnet. Die 1968 in Bruchsal geborene Autorin erhalte den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis für ihr literarisches Gesamtwerk, teilten die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur am Freitag in Magdeburg mit.

Magdeburg - Ihre Sachbücher, Romane und Prosatexte führten immer wieder nach Mitteldeutschland.

Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU), erklärte: „Angela Steidele schreibt eindrucksvolle Geschichten, in denen Geschichte neu geschrieben wird. Wenn sie etwa über Bachs Tochter Catharina Dorothea schreibt und von Gottsched über Goethe bis Klopstock ein Panorama deutscher Musik-, Literatur- und Philosophiegeschichte entfaltet, dann eröffnen sich dem Leser unvorhergesehene Perspektiven.“

Der mit 3000 Euro dotierte Förderpreis geht den Angaben zufolge an Domenico Müllensiefen für sein Romandebüt, die Nachwendegeschichte „Aus unseren Feuern“. Den Literaturbeirat habe sein „unverstellter Blick auf Teile unserer Gesellschaft“ beeindruckt, die sonst nicht im Fokus der Gegenwartsliteratur stünden. „Domenico Müllensiefens Romandebüt erzählt eine Geschichte aus dem viel zu oft übergangenen ostdeutschen Arbeitermilieu der Nachwendezeit“, erklärte Robra weiter. „Schon in jungen Jahren hat er zu einer eigenen Sprache gefunden, die seinen Texten eine überwältigende Authentizität verleiht.“ Müllensiefen wurde 1987 in Magdeburg geboren.

Seit 2015 verleiht das Land Sachsen-Anhalt jährlich den Klopstock-Preis für neue Literatur. Es ist die höchste Auszeichnung des Landes auf dem Gebiet der Literatur und ist nach dem in Quedlinburg geborenen Dichter und Literaten Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) benannt, einem der bedeutendsten Dichter und Literaten des Zeitalters der Aufklärung. Preisträger sind bislang unter anderen Alexander Kluge, Clemens Meyer und Annett Gröschner. dpa