Schülerinnen und Schüler bekommen Halbjahreszeugnisse

Der Ausschnitt eines Zeugnisses. © Maria Berentzen/dpa/Symbolbild

Mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Die meisten von ihnen besuchten öffentliche Schulen, rund 21.100 der Schülerinnen und Schüler sind zum Zeitpunkt der Zeugnisvergaben auf eine freie Schule gegangen, wie das Bildungsministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte. Mit Blick auf Probleme bei der Unterrichtsversorgung versprach Bildungsministerin Eva Feußner Besserung:

Magdeburg - „Die Einführung der zusätzlichen wöchentlichen Pflichtstunde duldet zur Sicherung der Unterrichtsversorgung keinen Aufschub. Ich gehe davon aus, dass sich durch diese Maßnahme erste Verbesserungen bereits im kommenden Schulhalbjahr zeigen werden.“ dpa