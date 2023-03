Schüsse: Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen in der Dessauer Innenstadt ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche. Aus der Gruppe der 14, 15 und 16 Jahre alten Verdächtigen wurden am Mittwoch mehrere Schüsse aus zwei Schreckschusswaffen abgefeuert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. In einer ersten Information war am Vortag nur von einem 16-Jährigen die Rede gewesen.

Dessau - Wer genau aus der Gruppe geschossen habe, müsse noch geklärt werden.

Die Verdächtigen hatten nach Zeugenaussagen auf einen 41-jährigen Mann gezielt. Der Geschädigte habe einen Tinnitus erlitten, sagte der Polizeisprecher. Zwischen ihm und den Jugendlichen soll es zuvor einen Streit gegeben haben. Worum es dabei ging, sei noch unklar. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. dpa