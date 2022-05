Schule aus Salzwedel für Deutschen Schulpreis nominiert

Die Ganztagsgemeinschaftsschule „Gotthold Ephraim Lessing“ in Salzwedel geht ins Rennen um den Deutschen Schulpreis 2022. Sie gehört zu den 20 Schulen in der Bundesrepublik, die für die Auszeichnung nominiert wurden, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Vergeben wird der Preis von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung. Unter den Mitbewerbern ist mit einem Berufsbildungszentrum in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) nur eine weitere aus einem ostdeutschen Flächenland.

Salzwedel - Eine Fachjury hatte unter insgesamt 80 Bewerbern eine Vorauswahl getroffen. Der Hauptpreis des Wettbewerbs, der in diesem Jahr gute Unterrichtsqualität belohnen will, ist mit 100.000 Euro dotiert. Für die vier Nächstplatzierten gibt es jeweils 30.000 Euro. Alle nominierten Schulen, die nicht mit Preisen ausgezeichnet werden, erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5000 Euro. Verliehen wird der Preis am 28. September in Berlin. dpa