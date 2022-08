Schuljahr startet in Sachsen-Anhalt

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach den sechswöchigen Sommerferien startet an diesem Donnerstag der Unterricht an den Schulen in Sachsen-Anhalt. Laut Bildungsministerium lernen dort im neuen Schuljahr rund 209.000 Kinder und Jugendliche. An den allgemeinbildenden Schulen unterrichten etwa 14.300 Lehrkräfte. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) wollte am Donnerstag eine Grundschule in Magdeburg besuchen.

Magdeburg - Wenn die Schüler wieder in die Schulen kommen, gelten weder Masken- noch Testpflicht. Wenn sich die Pandemie verschärft, könnten wieder Maßnahmen ergriffen werden, hatte Feußner zuvor erklärt. Priorität soll der Präsenzunterricht haben.

Noch unklar ist, wie viele ukrainische Schülerinnen und Schüler am Donnerstag an den Schulen ankommen. Zum Ende des vergangenen Schuljahres waren es laut der Ministerin rund 3400 in Ankunftsklassen und im Regelunterricht. Gemeldet sind im Land allerdings etwa 6700 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. Für alle ukrainischen Kinder und Jugendlichen gelten nun die Schulpflicht und der sachsen-anhaltische Lehrplan, hatte Feußner betont. Am ersten Schultag würden die Daten erhoben. Das Land werde entsprechend reagieren. dpa