Schulverband fordert Land zum Handeln auf

Im Streit um die Finanzierung freier Schulen hat der Verband der Deutschen Privatschulen Sachsen-Anhalt das Land zum Handeln aufgefordert. Die Mehrkosten müssten bereits im Haushalt 2023 berücksichtigt werden, sagte Geschäftsführer Jürgen Banse am Montag.

Magdeburg - Im September hatte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden, dass das Land den Privatschulen zu geringe Zuschüsse gezahlt hat und nachbessern muss. Das Landesschulamt muss die Zuschüsse auf der Grundlage des Urteils neu berechnen. Eine Höhe der Summe nannte das Gericht nicht.

Das Land sei hinsichtlich der Umsetzung in der Pflicht, teilte der Verband der Deutschen Privatschulen Sachsen-Anhalt am Montag mit. „Will das Land weitere entstehende Gerichtskosten auch für nachfolgende Schuljahre verhindern, muss es nun zügig und transparent handeln“, so Banse.

Das Bildungsministerium hatte vor einigen Monaten mitgeteilt, bislang sei noch nicht klar, wie viel teurer es für das Land wird. Die schriftliche Urteilsbegründung sollte zunächst abgewartet werden.

Laut der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt haben die sogenannten Ersatzschulen einen Anspruch auf öffentliche Zuschüsse, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die Kosten werden ihnen nicht komplett ersetzt. Die Zuschüsse orientieren sich an den Aufwendungen für vergleichbare öffentliche Schulen.

In Sachsen-Anhalt lernen gut zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft. Die Tendenz war in den vergangenen Jahren steigend. dpa