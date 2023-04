Schulze rechnet bei Intel-Ansiedlung mit mehr Arbeitsplätzen

Das Logo von Intel auf der Elektronikmesse IFA. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) zeigt sich optimistisch, dass die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg zu vielen neuen Arbeitsplätzen in der Region führen wird. Bei Gesprächen in den USA hätten Intel und Lokalpolitiker verdeutlicht, dass mit jedem Arbeitsplatz, den das Unternehmen direkt schaffe, in der jeweiligen Region fünf bis sechs weitere Arbeitsplätze entstehen würden, sagte Schulze am Donnerstag im Landtag.

Magdeburg - Im März 2022 hatte der US-Chiphersteller bekanntgegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt von 2027 an Chips der neuesten Generation produziert werden sollten. In der ersten Stufe könnten etwa 3000 Arbeitsplätze entstehen. Dies könne man entsprechend „hochskalieren“, sagte Schulze. Da kämen Möglichkeiten auf das Land zu.

Der Wirtschaftsminister war zuletzt mit einer Delegation in den USA unterwegs. Dabei wurden in Kalifornien und Arizona unter anderem Gespräche mit Unternehmen aus der Halbleiterindustrie geführt. dpa