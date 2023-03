Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Magdeburg

Ein 28-Jähriger ist bei einem Streit in Magdeburg schwer verletzt worden. Einer oder mehrere Beschuldigte sollen den Mann am Mittwochabend am Hasselbachplatz lebensbedrohlich verletzt haben, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Magdeburg - Wie der Mann genau verletzt wurde, sei bislang unklar, hieß es. Es gebe unterschiedliche Angaben. So könnte der Mann etwa mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Nach der Auseinandersetzung verließen die bislang unbekannten Täter den Tatort demnach mit einem Fahrzeug. Der verletzte 28-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. dpa