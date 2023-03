Sicherheit der Ausländerbehörde soll verbessert werden

Antragsstellende und Beschäftigte bei der Magdeburger Ausländerbehörde sollen besser geschützt werden. Neben dem Schutz von Personen sollen deshalb auch die Prozesse innerhalb der Behörde optimiert werden, um unter anderem die Wartezeiten zu verkürzen, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Donnerstag in Magdeburg. Zuvor war es am Dienstag vor dem Gebäude zu einem Handgemenge gekommen.

Magdeburg - Dabei hatten rund 20 wartende Personen versucht, Sicherheitspersonal und Mitarbeitende der Verwaltung wegzudrängen, um in die Behörde zu gelangen.

Zur Klärung der Situation waren Beamtinnen und Beamte der Polizei hinzugerufen worden, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Es sei niemand verletzt worden.

Borris verurteilte das Verhalten der Personen: „Hier wurde ganz klar eine Grenze überschritten.“ Vor allem der Eingangsbereich der Ausländerbehörde solle im Mittelpunkt nun folgender Überlegungen zur Verbesserung der Lage stehen. Zudem erklärte die Stadt, die Behörde werde zwei neue Stellen schaffen, um die Verlängerung von Aufenthaltsbescheinigungen zu beschleunigen. Zudem sei geplant, an einen neuen Standort zu ziehen und die Digitalisierung der Behörde voranzutreiben. dpa