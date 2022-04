Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei 604,7

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erreichte die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch 604,7 nach 577,3 am Dienstag und 728,4 am Montag. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Mittwoch bei 688,3. Es ist davon auszugehen, dass die Daten verzerrt sind, da viele Gesundheitsämter über das Osterwochenende keine Zahlen übermittelt haben und Fälle erst nachträglich gemeldet werden.

Magdeburg - Binnen 24 Stunden wurden dem RKI aus Sachsen-Anhalt 4176 Neuinfektionen gemeldet, am Vortag waren es noch 322 gewesen. Neu hinzu kamen binnen eines Tages elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt wurden bislang 5162 Todesfälle von Covid-19-Infizierten erfasst.

Das höchste Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt wies am Mittwoch den RKI-Angaben zufolge der Burgenlandkreis mit einer Inzidenz von 1244,4 aus. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wurde für den Landkreis Stendal mit 353 angegeben. dpa