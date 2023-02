Sieg in Kiel als Initialzündung im Abstiegskampf

Teilen

Magdeburgs Spieler feiern Magdeburgs Herbert Bockhorn für seinen Treffer zum 2:2. © Axel Heimken/dpa

Erst ein Konflikt zwischen Trainer und Fans mit anschließender Versöhnung, dann mit ersatzgeschwächter Mannschaft zum Auswärtssieg. Ausgerechnet ein Ex-Kieler sorgt für die ersten drei Punkte 2023.

Magdeburg - Ungeachtet der negativen Vorzeichen hat der 1. FC Magdeburg einen Überraschungscoup gelandet und den ersten Sieg 2023 eingefahren. Nach dem 3:2 (1:1)-Auswärtserfolg bei Holstein Kiel kletterte das Schlusslicht vorerst auf Nichtabstiegsplatz 15. Daniel Elfadli (44. Minute), Herbert Bockhorn (70.) und Moritz Kwarteng (86.) trafen für die Mannschaft von Trainer Christian Titz, Patrick Erras (33.) und Jann-Fiete Arp (54.) erzielten die Holstein-Treffer.

Der Sieg trotz zweimaligem Rückstand war keine Selbstverständlichkeit. Immerhin hatte es in der Woche noch zwischen Mannschaft und Fanszene rumort. Der Konflikt nach dem 1:1 gegen Karlsruhe wurde jedoch rechtzeitig beigelegt, in Kiel waren 1500 FCM-Fans lautstark vor Ort. „Wir brauchen unsere Fans, dass haben wir die ganze Zeit auch verspürt, nicht nur im Erfolg, sondern es ist auch wichtig, gerade auch im Misserfolg oder wenn es mal nicht so läuft zusammenzuhalten“, erklärte Sportchef Otmar Schork.

Zudem stellte sich der ersatzgeschwächte FCM quasi selbst auf. Dennoch zeigte das Titz-Team Herz und Kampfgeist, ließ sich von den Rückständen nicht beirren. Kurios: Es war der vierte Auswärtserfolg der Magdeburger in dieser Saison - und dabei gab es nach den Siegen beim Karlsruher SC und dem Hamburger SV das dritte Mal ein 3:2. „Es war richtig toll für meine Mannschaft. Der tut es gut, wie sie heute den Sieg geholt haben“, meinte FCM-Trainer Titz und betonte: „Ich bin froh, dass wir heute gewonnen haben, denn im Saisonverlauf und im Tabellenstand war es ein wichtiger Auswärtssieg.“

Spieler des Spiels war ausgerechnet der frühere Kieler Dominik Reimann im Magdeburger Tor. Reimann hatte 2019 in Kiel seine ersten Zweitligaspiele gemacht, war allerdings in der Saison 2020/2021 gar nicht mehr zum Einsatz gekommen und dann zum FCM gewechselt. Zwar hatte der 25-Jährige am Samstag bei den Gegentreffern aus Nahdistanz keine Chance, hielt allerdings sonst seinen Kasten sauber, darunter auch mehrfach im Eins-gegen-Eins gegen durchgebrochene Holstein-Stürmer. Als Arp in der 90.+5 Minute ebenfalls frei an Reimann scheiterte, stand der Magdeburger Sieg - der erste seit dem 6. November 2022 - endgültig fest.

Mit jetzt 21 Punkten hat der FCM nun knapp die Hälfte der 40 Punkte erreicht, die oft als Richtschnur für den Klassenerhalt dienen. Damit ist auch klar, dass gegen den FC St. Pauli, immer noch ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg, in der kommenden Woche nachgelegt werden muss. Doch ausgerechnet in Heimspielen, wenn die Fan-Unterstützung am stärksten ist, tut sich Magdeburg schwer - hat erst zwei Siege eingefahren. dpa