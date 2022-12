Skifahrer und Rodler starten im Harz in die Wintersaison

Teilen

Skifahrer lassen sich am Sonnenberg im Oberharz mit einem Schlepplift den Berg hochziehen. © Swen Pförtner/dpa

Im Harz sind am Samstag die ersten Skifahrer auf die Pisten gegangen. Im Skigebiet am Sonnenberg in St. Andreasberg im Oberharz wurde einer der vier Lifte geöffnet, wir Betreiber Oliver Schmidt mitteilte. „Wir haben mehr Schnee, als wir gedacht hatten“, sagte eine Sprecherin. Es seien einige Leute gekommen. „Wir freuen uns sehr.“ Wegen der vielen Belastungen hätte man sich entschlossen, die Preise für die Lifte nicht anzuheben.

St. Andreaserg/Hohegeiß - „Wir behalten die Preise vom letzten Jahr, damit jeder sich das leisten kann.“ In der Woche werde der Lift vorerst wieder geschlossen.

Andernorts kamen Rodler auf ihre Kosten. So etwa im Skicentrum Hohegeiß, das ab diesem Winter nur noch von Rodlern genutzt werden kann. Von drei zur Verfügung stehenden Liften lief zumindest einer. „Es kommen viele Familien mit Kindern, wir nennen es Adventsrodeln“, sagte ein Mitarbeiter am Samstag.

Auch in Torfhaus lief laut der Betreiberwebseite der Rodellift. Im größten Skigebiet im Harz, am Wurmberg in Braunlage, stehen die Lifte hingegen weiterhin still. Einige Loipen war aber schon gespurt. Wegen der hohen Energiepreise sind die Betreiber dort in diesem Jahr zurückhaltend und wollen erst auf eine dauerhaft sichere Schneedecke warten, ehe sie öffnen. Geplant ist das für den 25. Dezember. dpa