Sommer-Musik-Akademie: Fast alle Veranstaltungen ausverkauft

Bei der Sommer-Musik-Akademie sind die 13 Veranstaltungen bis Ende des Monats an neun Orten in und um Hundisburg fast alle ausverkauft. Die bisherigen Konzerte seien von etwa 1500 Menschen besucht worden, sagte eine Sprecherin der Veranstaltung am Donnerstag.

Hundisburg - Vor den Konzerten kommt das neu formierte Internationale Akademieorchester traditionell erstmalig zusammen. Nach Angaben der Organisatoren hatten sich mehr als 400 junge Musikerinnen und Musiker aus 43 Ländern um die 54 Orchesterplätze beworben.

Bewerbungen waren demnach unter anderem aus Spanien, Polen, China, Venezuela und der Ukraine eingegangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer proben zehn Tage lang unter Anleitung des Dirigenten und Künstlerischen Leiters Johannes Klumpp auf dem Schloss. Das erste Konzert des neu formierten Orchesters fand am 24. Juli mit etwa 300 Besuchern statt.

Die Sommer-Musik-Akademie Schloss Hundisburg wird seit 1993 jährlich im Sommer veranstaltet. Das Festival will den Angaben zufolge vor allem die interkulturelle Begegnung junger, talentierter Musikerinnen und Musiker fördern und Inspiration geben. dpa