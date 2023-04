Sonne, Regen und steigende Temperaturen vor Ostern

Wetter

Wechselhaft mit Sonne, Regen und langsam steigenden Temperaturen geht es in Sachsen-Anhalt in das Wochenende vor Ostern. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Gründonnerstag bei maximal zehn bis dreizehn Grad meist heiter. Im Harz steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge auf fünf bis zehn Grad. In der Nacht wird es bei einem bis minus vier Grad weiter frostig.

Magdeburg/Leipzig - Am Karfreitag ziehen bei zehn bis zwölf Grad Wolken auf und am Abend kann es östlich der Elbe etwas regnen. Im Harz werden sechs bis zehn Grad erwartet. Mit neun bis elf Grad, vielen Wolken, nur noch wenig Sonne sowie hin und wieder etwas Regen geht es am Samstag vor Ostern weiter. Im Harz werden sechs bis neun Grad erwartet. dpa