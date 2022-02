Sonne, Schnee und wenig Wind zum Ferienbeginn

Teilen

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Zum Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt haben viel Sonne, Schnee und wenig Wind die Ausflügler in den Harz gelockt. Auf dem Brocken scheine die Sonne ununterbrochen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Es gebe kaum Wolken, die das Wetter trübten. „Wir haben es aber sehr, sehr kalt noch da oben“, so die Sprecherin. Gegen Mittag lagen die Temperaturen noch im leichten Frostbereich bei minus zwei Grad.

Magdeburg/Schierke - Die Brocken-Webcam der Wernigerode Tourismus GmbH zeigte am Mittag sehr viele Wanderer und Spaziergänger, die auf dem Plateau des Brockens unterwegs waren.

Auch im übrigen Land gab es bestes Ausflugswetter: Durch die große Sonnenunterstützung wurden im Land Temperaturen von bis zu sechs oder sieben Grad erwartet. Es gebe zudem kaum Wind, so die DWD-Sprecherin. In der Nacht zum Sonntag geht die Temperatur demnach auf bis minus vier Grad zurück, im Harz sogar bis minus sieben Grad.

Der Sonntag starte auch wieder ohne Wolken und mit viel Sonnenschein, so die Sprecherin. Erst gegen Abend könnten in der nördlichen Altmark stärkere Wolken aufziehen. Die Temperatur klettert im Tagesverlauf wieder deutlich nach oben bis auf acht oder neun Grad. Auf dem Brocken könnten die Temperaturen am Sonntag um den Nullpunkt liegen. Gegen Abend wird es dort voraussichtlich allerdings ungemütlicher, mit Böen bis Orkanstärke. Auch im Tiefland wird etwas mehr Wind aus dem Süden erwartet.

Die DWD-Sprecherin rät, das Wetter am Wochenende und am Montag noch auszukosten: „Man sollte auf jeden Fall genießen, gerne auch den Montag noch“, sagte sie. Denn ab Mitte nächster Woche soll es wieder nasser werden. dpa