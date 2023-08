Sparkassenkunden fragen weniger Immoboilienkredite nach

Das Logo der Sparkasse leuchtet in einer Fußgängerzone der Lutherstadt Wittenberg. © Hendrik Schmidt/dpa

Sparkassenkunden in Sachsen-Anhalt haben sich im ersten Halbjahr vor allem bei Wohnungskrediten zurückgehalten. In dem Bereich seien Kredite mit einem Gesamtvolumen von 474 Millionen Euro bewilligt worden und damit fast die Hälfte weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte der Ostdeutsche Sparkassenverband am Dienstag mit. Besonders stark gestiegen seien hingegen die Kredite öffentlicher Haushalte.

Berlin - Hier verzeichnete der Verband ein Plus von 197,7 Prozent und ein Gesamtvolumen von 229 Millionen Euro.

Wegen stark gestiegener Kreditzinsen und Materialkosten halten sich Bauherren und Interessenten für Immobilien zurück. Das Geschäft von Banken mit Baufinanzierungen ist daher deutschlandweit eingebrochen.

Über alle Bereiche hinweg sei das Kreditvolumen demnach bis zur Jahreshälfte moderat um 2,9 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro gestiegen, hieß es. Wie schon im Vorjahr seien die Einlagen bei den insgesamt zwölf Sparkassen in Sachsen-Anhalt etwas zurückgegangen (-2,1 Prozent). Insgesamt verzeichnete der Verband zur Jahresmitte eine Summe von 26 Milliarden Euro. Mit Blick auf längerfristige Anlagen waren vor allem Termingelder gefragt (+ 328 Prozent). Der Absatz im Wertpapierbereich betrug 587 Millionen Euro und stieg somit um 54,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. dpa