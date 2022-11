SPD setzt auf Entlastungspaket des Landes

Katja Pähle schaut vor einem Treffen von Landesvorstand und Landesparteirat auf ihr Mobiltelefon. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Die SPD-Landtagsfraktion hält neben den Entlastungsmaßnahmen des Bundes weiterhin ein eigenes Paket des Landes Sachsen-Anhalt für notwendig. Damit sollten unter anderem existenzbedrohte Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen unterstützt werden, erklärte Katja Pähle nach einer Haushaltsklausur ihrer Fraktion am Dienstagabend. „Die wirtschaftliche Situation rechtfertigt dafür auch weitere Kreditaufnahmen“, so die Fraktionsvorsitzende.

Magdeburg - Die Landesregierung hatte den Haushaltsentwurf am vergangenen Freitag in den Landtag eingebracht. Er sieht Ausgaben in Höhe von rund 13,5 Milliarden Euro vor. Nun ist das Parlament als Haushaltsgesetzgeber am Zug.

Die SPD, die in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit CDU und FDP regiert, setzt laut Pähle zudem auf eine bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften. Um die Attraktivität des Grundschullehramtes zu erhöhen, „soll endlich eine Aufstufung der Lehrkräfte in die Entgeltgruppe E 13/A 13 erfolgen“, erklärte die SPD-Fraktion. „Wir brauchen einen realistischen Stufenplan für eine zügige Einführung für alle Lehrkräfte an der Grundschule, beginnend mit diesem Haushalt.“ Grundschullehrkräfte in Sachsen-Anhalt verdienen bis zu 500 Euro weniger als ihre Kollegen und Kolleginnen anderer Schulformen. In anderen Bundesländern werden sie besser bezahlt.

Weitere Schwerpunkte sieht die SPD-Fraktion bei Investitionen in Krankenhäuser, einem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie bei Forschung und Entwicklung in der Speicher- und Wasserstofftechnologie. dpa