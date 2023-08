Sportcamp im Saalekreis will Zeichen gegen Mobbing setzen

Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Mit sportlichen Wettkämpfen, Workshops und gemeinsamer Freizeit wollen die Teilnehmer und Ausrichter eines Sportcamps im Saalekreis ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Nach der Eröffnung des Camps am Freitag in Bad Dürrenberg sollen bis Sonntag Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren zusammenkommen. Nach Angaben des ausrichtenden Vereins Sole-Jugend Bad Dürrenberg ist das Camp das einzige seiner Art in Sachsen-Anhalt.

Bad Dürrenberg - Lokale Sportvereine und Pädagogen seien an der Organisation beteiligt, hieß es.

Verschiedene Sportarten können ausprobiert werden, etwa Fußball, Tanz und Selbstverteidigung. In den angebotenen Workshops sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, Empathie zu entwickeln. Auch das Lösen von Konflikten stehe im Fokus. Seinen Abschluss finde das Sportcamp mit einer großer Präsentation - gestaltet von den anwesenden Kindern und Jugendlichen. Laut Verein ist es das fünfte Sportcamp unter dem Titel „Gemeinsam mit Sport gegen Mobbing“. dpa