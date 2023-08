Sportvereine: Land fördert Mitgliedschaft für Schulanfänger

Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Um sportlich aktiv zu sein, bekommen Schulanfänger in diesem Jahr vom Land einen Gutschein zur Mitgliedschaft in einem Sportverein. Sport trage nicht nur zur Gesundheit bei, sondern fördere auch die Persönlichkeitsentwicklung, sagte Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Jeder der rund 20.000 Schulanfänger bekomme einen Zuschuss zur Mitgliedschaft in Höhe von 50 Euro.

Magdeburg - Dieser könne in jedem Sportverein eingelöst werden, der Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt ist.

Insgesamt stehen dafür in diesem Jahr Mittel in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Das Programm soll zunächst über drei Jahre laufen. Wie das Innenministerium mitteilte, werden die Gutscheine zu Beginn des neuen Schuljahres von den Lehrern an die Kinder verteilt. Auch wer bereits Mitglied in einem Sportverein sei, profitiere von dem Gutschein. „Die Kinder haben ein wenig verlernt, Sport zu machen“, sagte der Sportvorstand des Landessportbundes, Torsten Kunke. Es gehe darum, vor allem die Kinder an Sport heranzuführen, die noch nicht in Vereinen aktiv seien.

Insgesamt sind derzeit mehr als 358.000 Sportlerinnen und Sportler in rund 3000 Vereinen in Sachsen-Anhalt organisiert. Damit liegt die Anzahl der im Verein organisierten Sportler nach Angaben der Innenministerin über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. dpa