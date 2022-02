Stadt ehrt Cranach: „Apokalypse“-Schau zum 550. Geburtstag

Teilen

Blick in den Cranach-Hof, der die Cranach-Stifung und Ausstellungen beherbergt. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der Maler hat einen Bestseller in der Zeit des Umbruchs illustriert: die Bibel des Reformators Martin Luther. Zum 550. Geburtstag des Malers Lucas Cranach dem Älteren soll es bildgewaltig zugehen.

Wittenberg - Wittenberg ehrt in diesem Jahr einen der bedeutendsten Maler der Renaissance: Lucas Cranach der Ältere (1472-1553). Ein Höhepunkt soll die Schau unter dem Motto „Apokalypse - Ein Blick in den Abgrund und darüber hinaus“ sein. Anlass ist der 550. Geburtstag des Künstlers. Gezeigt werden ab September (10.9. - 11.12.2022) rund 60 Exponate, die teilweis noch nicht öffentlich präsentiert wurden. „Darunter sind Holzschnitte von Cranach dem Älteren, Arbeiten von Albrecht Dürer, Max Beckmann und weiteren Künstlern des 16. bis 21. Jahrhunderts“, sagt Marlies Schmidt von der Cranach-Stiftung Wittenberg.

Die Arbeiten stammen aus Museen sowie privaten Leihgebern und eigenem Bestand. Zudem seien Vorträge zu den Themen Apokalypse in der bildenden Kunst und Druck in der Zeit der Renaissance, ein Bibelschreibprojekt und Illustrationsworkshops geplant. Angesicht der Corona-Pandemie habe das historisch angelegte Thema der Schau nicht an Aktualität verloren, sagt Schmidt. Auch heute sorgten sich Menschen um die Zukunft.

In der Kunst seien bildgewaltige Untergangs- und Erlösungsvisionen immer wieder ein Thema. „Als Akt des Widerstandes griffen Künstler unter der Nazi-Diktatur auf die religiös vorgeprägten Motive zurück, um Symbole für das unfassbare Grauen zu finden“, sagt die Kunsthistorikerin. Anfang der 1940er-Jahre habe Max Beckmann (1884-1950) im Exil eine Folge zur Apokalypse gemalt, sagte sie.

Lukas Cranach der Ältere, in Kronach (Bayern) geboren, sei der Illustrator von „Luthers Bibel“ gewesen. Der Theologe Martin Luther (1483-1546) übersetzte während seines Aufenthaltes auf der Wartburg in Thüringen das Neue Testament aus dem Altgriechischen ins Deutsche. Im September 1522 in der Cranach'schen Druckerei in Wittenberg veröffentlicht, wurde Luthers sogenanntes Septembertestament ein Bestseller, wie die Kunsthistorikerin sagt. Dazu trugen auch die bildlichen Darstellungen aus der Cranach-Werkstatt bei.

Eine Ausstellung unter dem Motto „Wortschätze - Bildschätze“ (10.9.-31.12.2022) widme sich in Wittenberg in diesem Jahr anlässlich der Cranach-Ehrung auch der Entwicklung der Sprache. Die Schau basiere auf einem Projekt mit Kindern und Jugendlichen. Es wurde den Angaben zufolge 2020 mit einem Kinder- und Jugendkulturpreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

An das Leben und Werk von Cranach und seiner Familie, so auch an Lucas Cranach dem Jüngeren (1515-1586), erinnert in der Stadt nach Angaben von Schmidt zudem eine Dauerschau auf rund 400 Quadratmetern in den Cranach-Höfen. Zu DDR-Zeiten dem Verfall preisgegeben, wurden die historischen Gebäude mit der Wende vor dem Abriss bewahrt. Die Cranach-Stiftung ist nach eigenen Angaben aus einer 1989 gegründeten Bürgerinitiative zur Rettung der zwei Wittenberger Cranach-Höfe hervorgegangen. Heute gehören die historischen Gebäudekomplexe zu den Top-Adressen für Touristen in der Lutherstadt. Vor der Pandemie kamen laut Schmidt zwischen 25.000 und 45.000 Besuchern im Jahr. dpa