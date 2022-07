Stadt Gardelegen wirbt erneut mit Stipendien um Lehrkräfte

Teilen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Stadt Gardelegen legt erneut ein Stipendienprogramm auf, um Lehrer anzuwerben. Bis zum 15. September können sich Lehramtsstudentinnen und -studenten dafür bewerben, wie die Initiatoren am Montag mitteilten. Ziel ist es, junge Pädagogen für die ländliche Region zu gewinnen. Für Interessenten, die bereit sind, sich nach Ende des Studiums an die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen zu binden, gibt es ein Stipendium von monatlich 300 Euro.

Gardelegen/Magdeburg - Es wird vom ersten Semester an bis zum Eintritt in das Referendariat gezahlt, wie die Stadt mitteilte.

Im Juni 2018 hatte der Stadtrat das Konzept für die Gewinnung von neuen Lehrkräften mit Hilfe des Bildungsministeriums beschlossen. Derzeit profitieren sieben Lehramtsstudierende von dem Projekt, in dem sich auch zum Beispiel um Wohnraum gekümmert wird. Die ersten „Gardelehrer“ haben ihre Ausbildung abgeschlossen und lehren an einer Grundschule und an zwei Sekundarschulen in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel).

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) erklärte, die Gewinnung von Lehrkräften bleibe eine der größten Herausforderungen im Land. Hintergrund ist der Mangel an jungen Menschen und an solchen, die sich für ein Leben auf dem Lande entscheiden. Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher versprach für die nunmehr fünfte Bewerbungsrunde, die Stadt wolle den künftigen Lehrerinnen und Lehrern auch außerhalb der Schule helfend zur Seite stehen. dpa