Stadt Quedlinburg eröffnet neues Servicebüro

In der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg im Harz geht ein neues City-Büro für Bürgerinnen und Bürger an den Start. Nach Angaben der Stadt sind mehrere Verwaltungsbereiche an dem neuen Servicepunkt in zentraler Lage anzutreffen. In dem Büro sollen den Angaben zufolge auch „Aktivitäten zur Belebung der Innenstadt“ koordiniert werden, weshalb auch Gewerbetreibende den Service- und Beratungspunkt nutzen können.

Quedlinburg - Citymanagerin Nicole Risse werde dienstags und donnerstags vor Ort sein, hieß es. Auch Mitarbeiter der Bereiche Wirtschaftsförderung, Gleichstellung und Jugendarbeit seien regelmäßig da. dpa