Stadtarchiv sucht deutschlandweit nach seinem Gedächtnis

Gleich zwei Mal wurde das Gedächtnis des Stadtarchivs in Magdeburg ausgelöscht: Im 30-jährigen Krieg und im Zweiten Weltkrieg. Der Doppelschlag ist einzigartig. Forscher wollen nun auf besondere Weise der Erinnerung der Stadt auf die Sprünge helfen.

Magdeburg - Stadtarchive sind nicht nur etwas für Geschichtsinteressierte. Sie sind wichtig für das Selbstbewusstsein einer Stadt - sichern im Zweifel Rechtsverhältnisse ab, liefern Beweise für politische Ansprüche. Insofern wiegt der historische Doppelschlag gegen das Stadtarchiv in Magdeburg besonders schwer. „Der entscheidende Einschnitt, der auch Magdeburg überregional besonders macht, ist die frühe Zerstörung im 30-jährigen Krieg“, sagte Stadtarchivar Christoph Volkmar.

Zahlreiche Initiativen versuchten seitdem, das Stadtarchiv wieder zu füllen. „All das Material, was in 350 Jahren Arbeit zusammengetragen wurde, ist nun leider fast vollständig im Zweiten Weltkrieg zerstört worden“, erklärte Volkmar den Doppelschlag gegen das städtische Gedächtnis. Nun kämpft der Stadtarchivar mit einer Gruppe von Unterstützern erneut um die Wiederherstellung.

Seit Jahren durchsucht Volkmar zusammen mit Freiwilligen und Studierenden bei dem Projekt „Magdeburger Spuren“ andere Stadtarchive und Bibliotheken nach Fundstücken aus Magdeburg. „Wir versuchen dann schon immer, die üblichen Verdächtigen abzugrasen, also schauen wir auf die Vernetzung Magdeburgs im 16. Jahrhundert. Eine Stadt in der Hanse - also ist es naheliegend zu schauen, welche Hansestädte wir haben“, erklärte Volkmar das Vorgehen. Aus dem historischen Verständnis heraus gibt es eine „Liste der Verdächtigen heraus, die wir dann abklappern“, sagte Volkmar.

Etwa 800 Dokumente wurden in der ersten Phase des Projekts bereits auf die Website gebracht. „Das sind etwa 3500 digitalisierte Seiten und wir haben unsere Zielmarke von 500 Dokumenten deutlich übersprungen“, sagte der Historiker.

Darunter sind für ihn auch echte historische Highlights: Zum Beispiel ein eigenhändiges Schreiben Otto von Guerickes. „Wir haben das Dokument im Stadtarchiv Braunschweig gefunden“, sagte Volkmar. Inhaltlich ging es darum, dass Guericke während seines Studiums Geldsorgen hatte und ein Stipendium aus dem Erbe seines Großvaters bezog. Das floss dann nicht mehr so richtig und er versuchte, es wieder in Gang zu bringen.

Wenig später fand die Gruppe in der Universitätsbibliothek der Uni Leipzig einen weiteren Brief Guerickes, der heute als das älteste Schreiben des bekannten Naturwissenschaftlers gilt.

„Persönlich schön finde ich die Geschichte von der Anna Sulz“, schwärmte Volkmar. Sie war demnach eine Witwe in Magdeburg, die ein Haus erbte und in einen Streit mit ihrer Verwandtschaft geriet um die Frage, wem das Haus letztlich gehörte. Sulz habe sich sogar an den Kaiser in Wien gewandt, um ihr Recht durchzusetzen. „Das zeigt auch das Selbstbewusstsein der Bürger in der damaligen Stadt - dass man sich eben in einer Reichsstadt wähnte und sich im zweifel sogar an den Kaiser persönlich wandte.“

Diese kleine Akte enthalte die Abschrift der Immobilienanzeige, die sie am schwarzen Brett des Magdeburger Rathauses aufgehängt hatte: „Haus zu verkaufen“. Das habe ihn persönlich sehr berührt. Ein solch flüchtiges Dokument wiederzufinden, wäre auch bei einem noch bestehenden Archiv eine Sensation gewesen. dpa