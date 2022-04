Stadtrat setzt OB vor Ende der Amtszeit vor die Tür

Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen steht in der Kleinstadt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Drei Monate vor seinem regulären Ausscheiden hat der Stadtrat dem langjährigen Merseburger Oberbürgermeister die Zusammenarbeit aufgekündigt. Dagegen kann er sich wehren. Sein Nachfolger steht aber fest, denn er wurde Ende März gewählt.

Merseburg - Der Stadtrat von Merseburg hat Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) für die Dauer von drei Monaten und damit bis zum Ende seiner Amtszeit beurlaubt. Grund sei mangelndes Vertrauen, sagte der Stadtratsvorsitzende Roland Striegel (SPD/Bündnisgrüne) am Freitag. Er bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Stadtratsbeschluss sei Bühligen in den Briefkasten zugestellt worden, sagte Striegel. Die aktuellen Geschäfte der Stadt obliegen Bürgermeister Bellay Gatzlaff. Bühligen war vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

In Merseburg (Saalekreis) war vor zwei Wochen, am 27. März, in einer Stichwahl Sebastian Müller-Bahr (CDU) als neuer Oberbürgermeister gewählt worden. Er war als Einzelbewerber angetreten, seine Amtszeit beginnt im Juli. Bühligen hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Der studierte Jurist ist seit 2008 Oberbürgermeister. Er hat laut Stadtrat die Möglichkeit, gegen die Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.

Der Beschluss des Stadtrats wurde am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gefasst, wie Striegel sagte. Von den 40 Stadträten waren den Angaben zufolge 32 anwesend. Die Sitzung war nicht öffentlich, da es sich um eine Personalangelegenheit handelte. Merseburg hat heute rund 35.000 Einwohner, ist überregional bekannt für ihre Historie mit dem Dom- und Schlossensemble und als Kommune in der Chemieregion Leuna/Schkopau. dpa