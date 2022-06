Stadtrat stimmt Bebauungsplan für Intel-Gelände zu

Der Straßenverkehr fährt auf der A14 an einem Feld vorbei, das für den Bau des Intel-Geländes vorgesehen wird. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg hat eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat der Landeshauptstadt stimmte am Donnerstag für den Bebauungsplan für das Gelände im Gewerbegebiet Eulenberg. Damit soll auf einer 380 Hektar großen Fläche der Industrie- und Gewerbestandort in verkehrsgünstiger Lage ermöglicht werden.

Magdeburg - Insbesondere über die Verkehrsanbindung wurde in der Sitzung intensiv diskutiert. Der Stadtrat nahm einen Änderungsantrag an, in dem die Optionen aus dem Verkehrsentwicklungsplan 2030plus in der Begründung verankert werden. Die Prüfung der Verlängerung der Buslinien zur ÖPNV-Erschließung des Eulenbergs seien um die Themen Straßenbahnen und Schienenverkehr, also S-Bahnen, ergänzt worden, sagte Stadtrat Falko Grube.

In dem neuen Bebauungsplan wird außerdem etwa festgesetzt, welche Ausgleichsmaßnahmen für die Feldhamster und Feldlerchen ergriffen werden sollen. So soll eine sogenannte Hamster-Mutterzelle entstehen, wo die Tiere leben können.

Zudem machte der Stadtrat mit seiner Zustimmung den Weg für die Verwertung des humusreichen Oberbodens frei. Ein Verwertungskonzept sieht vor, die Erde abzutragen und auf landwirtschaftliche Flächen in der Umgebung zu verteilen. dpa