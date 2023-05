Stadtrat will Verkauf der Goitzsche juristisch prüfen lassen

Ein Segelboot fährt auf dem Goitzschesee. © Sebastian Willnow/dpa

Vor zehn Jahren waren große Teile des Goitzschesees und angrenzende Landflächen an einen privaten Investor verkauft worden. Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat jetzt beschlossen, den damaligen Verkauf noch einmal juristisch prüfen zu lassen. In nicht-öffentlicher Sitzung sei der Beschluss getroffen worden, eine Anwaltskanzlei mit der Prüfung der Unterlagen zu betrauen, hieß es von Teilnehmern des Stadtrats.

Bitterfeld-Wolfen - 2013 war die Freizeitlandschaft Goitzsche verkauft worden, nachdem ein kommunaler Firmenverbund, dem die Fläche gehört hatte, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Damaliger Käufer war die Blausee GmbH. Eine Arbeitsgruppe des Stadtrats kam nach Medienberichten vor kurzem zu dem Ergebnis, dass der Verkauf für 2,9 Millionen Euro an den privaten Investor aber nicht alternativlos gewesen sein soll. Der See entstand nach der Flutung eines alten Tagebaus und wurde 2005 für die Nutzung von Wassersport und Tourismus freigegeben. dpa