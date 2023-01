Städtisches Klinikum Dessau richtet Hebammenkreißsaal ein

Das Schild "Kreißsaal" ist im Flur eines Krankenhauses befestigt. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Nach einem erfolgreichen Modellprojekt in Halle soll es künftig auch am Städtischen Klinikum Dessau einen hebammengeleiteten Kreißsaal geben. „Damit wollen wir die Arbeitsverhältnisse von Hebammen verbessern, die natürliche Geburt stärken und der steigenden Anzahl von Kaiserschnittgeburten im Land entgegenwirken“, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag.

Dessau-Roßlau - Das Land fördere das Vorhaben mit rund 343 000 Euro. Im sogenannten Hebammenkreißsaal betreuen Hebammen eigenverantwortlich gesunde Schwangere vor, während und nach der Geburt. Ärzte unterstützen nur bei Komplikationen. dpa