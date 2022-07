Statistikerin Becker ist neue Rektorin der Universität Halle

Der ehemalige Rektor Christian Tietje (l) der Martin-Luther-Universität radelt davon. © Heiko Rebsch/dpa/Archivbild

Die Statistikprofessorin Claudia Becker ist zur neuen Rektorin der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg gewählt worden. Sie erhielt im vierten Wahlgang am Mittwoch 20 von 25 Stimmen des Senats, wie die Deutsche-Presseagentur aus Senatskreisen erfuhr. Becker folgt auf den Rechtswissenschaftler Christian Tietje, der vier Jahre lang an der Spitze der Hochschule stand und seine Kandidatur nach einer krachenden Wahlniederlage im ersten Wahldurchgang zurückgezogen hatte.

Halle - Als dritter Kandidat hatte sich der amtierende Dekan der Medizinischen Fakultät, Michael Gekle, um das Amt beworben.

Becker - Jahrgang 1967 - war zuletzt Professorin am Lehrstuhl für Statistik an der MLU. Die Amtszeit der neuen Rektorin beginnt am 1. September 2022 und dauert bis zum 30. August 2026.

Die 500 Jahre alte Universität hat 21.000 Studenten. Es gibt 260 Studienangebote, darunter in Geistes- und Wirtschaftswissenschaften sowie Medizin. dpa