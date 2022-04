Steffen Eckold neuer Staatssekretär im Justizministerium

Steffen Eckold wird neuer Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Das teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Der 52-Jährige wurde in Weißenfels geboren und hat in Halle Rechtswissenschaften studiert. Eckold ist Jurist und aktuell Fraktionsgeschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Zuerst hatte die „Magdeburger Volksstimme“ über die Personalentscheidung berichtet.

Magdeburg - Eckolds Vorgänger Josef Molkenbur muss seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen beenden. Der 66 Jahre alte promovierte Jurist soll Mitte April ausscheiden.

Möglicherweise könnte in der Landesregierung bald noch eine weitere Stelle zu besetzen sein. Im Gespräch ist ein neuer Posten in der Staatskanzlei, wie es aus Regierungskreisen heißt. Ein zusätzlicher Staatssekretär soll sich federführend um das Thema Strukturwandel kümmern - einerseits beim Braunkohleausstieg im Landessüden, andererseits um die Begleitung von Großprojekten wie die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg. Ein Regierungssprecher wollte sich am Montag nicht dazu äußern. dpa