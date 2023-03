Steigende Zahl von Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen Jahren einen Antrag auf Pflege gestellt. Zwischen 2017 und 2022 sei die Zahl der Pflegeanträge um 29 Prozent gestiegen, teilte der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mit. Demnach seien im vergangenen Jahr über 104.000 Anträge gezählt worden. Auch im neuen Jahr sei die Tendenz weiter steigend.

Magdeburg - Zwar gebe es seit 2017 rund ein Viertel mehr Vollzeitstellen für Pflegekräfte, die Zahl der Pflegefachkräfte sinke jedoch, erklärte der Medizinische Dienst. Zukünftig müsse deshalb auch die Begutachtung der Pflegebedürftigen, beispielsweise zur Verteilung eines Pflegegrades, effizienter gestaltet werden. Während der Corona-Pandemie seien gute Erfahrungen mit Telefon-Interviews gesammelt worden, die zur Alternative zum Hausbesuch werden könnten. Auch Begutachtungen per Video seien denkbar, damit Bedürftige möglichst zeitnah benötigte Leistungen erhielten, hieß es. dpa