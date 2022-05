Steinmeier beginnt dreitägigen Aufenthalt in Quedlinburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf einer Veranstaltung. © Fabian Sommer/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag seinen dreitägigen Aufenthalt in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt begonnen. Bis Donnerstag hat er seinen Amtssitz in die Stadt im Harzvorland, deren viele Fachwerkhäuser zum Unesco-Weltkulturerbe zählen, verlegt. Das Staatsoberhaupt will sich dort Zeit für Begegnungen und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern nehmen.

Quedlinburg - Die „Ortszeit“ sei der Versuch, die Gesellschaft mit sich selbst ins Gespräch zu bringen, sagte Steinmeier nach seiner Ankunft am Dienstag. Neben lokalen Themen stehen auch die Sorgen angesichts des Kriegs in der Ukraine und die Auswirkungen nach zwei Jahren Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Reise.

Nach seiner Ankunft mit dem Zug trug sich Steinmeier zunächst in das Goldene Buch der Stadt ein. In seinem Hotel wurde ein Zimmer für seine Amtsgeschäfte eingerichtet.

Quedlinburg ist nach Steinmeiers Besuch im März im thüringischen Altenburg die zweite Station der „Ortszeit Deutschland“. Die Stadt mit knapp 24 000 Einwohnern habe neben einer langen Geschichte auch Umbrüche und Veränderungen hinter sich und diese bewältigt, sagte der Bundespräsident. dpa