Stendal will bei Antirassismus-Wochen „Haltung zeigen“

Patrick Puhlmann (SPD). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Der Landkreis Stendal beteiligt sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus und ruft Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen zum Mitmachen auf. Mit Beginn der Antirassismus-Wochen am Montag sollen vielfältige Initiativen unter dem Motto „Haltung zeigen“ bis 27. März umgesetzt werden. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) spricht in seinem Aufruf von „Ausrufezeichen gegen Vorurteile, Alltagsrassismus und Diskriminierung„, die gesetzt werden und sensibilisieren sollen.

Stendal - In einem friedlichen demokratischen Miteinander sei kein Platz für Ausgrenzung.

Koordinator der zweiwöchigen Aktion im Landkreis Stendal ist die Freiwilligen-Agentur Altmark. Kinder und Jugendliche sollen Antworten auf die Frage „Wie zeigst DU Haltung?“ finden. Die erarbeiteten Worte, Sätze und Bilder sollen dann auf Plakaten der Öffentlichkeit präsentiert werden und dort Wirkung entfalten.

Die Internationalen Woche gegen Rassismus dreht sich um den 21. März, der 1966 von den Vereinten Nationen als Internationaler Tag für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung ausgerufen wurde. dpa