Stephon Jelks erster Neuzugang beim Mitteldeutschen BC

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC kann den ersten Neuzugang präsentieren. Nach Vereinsangaben vom Montag kommt Stephon Jelks vom österreichischen Meisterschaftszweiten Swans Gmunden nach Weißenfels, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb. Mit der Verpflichtung des 25 Jahre alten Amerikaners folgt der MBC einer Empfehlung des ehemaligen Wölfe-Coaches Anton Mirolybov.

Weißenfels - Der 1,98 Meter große Flügelspieler, Absolvent der Mercer University in Georgia, begann seine Profilaufbahn 2018 bei UU-Korihait Uusikaupunki in Finnland. Nach einer Saison bei den damals noch in der ProA spielenden MLP Academics Heidelberg fand er 2020 den Weg nach Gmunden, wo er unter Headcoach Mirolybov 2021 österreichischer Meister und 2022 Meisterschaftszweiter wurde.

Genau wie vergangene Saison Chris Coffey ist Jelks ein Spieler, der aus einer kleineren Liga kommt und in Weißenfels den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Der Kader der Wölfe besteht zehn Wochen vor Trainingsauftakt am 22. August nun bereits aus acht Akteuren. dpa