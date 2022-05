Steuergesetz: Sachsen-Anhalt lässt Zustimmung zum offen

Der Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD). © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Nach der Ankündigung Bremens, den Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes in seiner jetzigen Form abzulehnen, hat Sachsen-Anhalt sein Abstimmungsverhalten am Freitag im Bundesrat offen gelassen. „Zu diesem Thema gibt es noch Länderrunden. Eine Positionierung von Sachsen-Anhalt erfolgt eventuell erst am Freitag vor der Sitzung des Bundesrates“, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Magdeburg - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte gesagt, es sei richtig, die Bürgerinnen und Bürger angesichts der stark gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation zu entlasten. „Aber: Bremen muss selbst jeden Euro zweimal umdrehen. Deshalb können wir Mindereinnahmen in Höhe von fast 100 Millionen Euro alleine in diesem Jahr nicht zustimmen.“

Der Gesetzentwurf sieht Entlastungen in Milliardenhöhe für die Bürger vor. Davon sollen 60 Prozent die Länder und Kommunen tragen und 40 Prozent der Bund. Bremen will eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes erreichen.

Das vom Bundestag beschlossene Steuerentlastungsgesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates, um in Kraft treten zu können. Vorgesehen sind unter anderem eine einmalige steuerpflichtige Energiepreispauschale von 300 Euro für aktiv tätige Erwerbspersonen, ein Kinderbonus, eine frühere Erhöhung der Pendlerpauschale und eine Anhebung des Grundsteuerfreibetrages. dpa