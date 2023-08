Stiftung vergibt dreimonatiges Stipendium für Los Angeles

Künstlerinnen und Künstler aller Genres aus Sachsen-Anhalt können sich für das kommende Jahr für einen Arbeitsaufenthalt in den USA bewerben. Bis 18. September würden Bewerbungen für ein dreimonatiges Stipendium in der Villa Aurora in Los Angeles angenommen, teilte die Kunststiftung Sachsen-Anhalt auf ihrer Internetseite mit. Die Zeitfenster seien der 1.

Halle - Juli bis 30. September 2024 oder der 1. Oktober bis 31. Dezember 2024.

Die Stiftung zahlt eigenen Angaben zufolge einen monatlichen Beitrag in Höhe von 1800 Euro sowie die Reisekosten und Kosten der Auslandskrankenversicherung. Es seien auch andere Stipendiatinnen und Stipendiaten vor Ort, hieß es. Ziel sei es auch, Ausstellungen, Lesungen oder Konzerte in Los Angeles umzusetzen.

Die an der amerikanischen Westküste gelegene Villa Aurora wurde 1995 als Begegnungsstätte für Künstler neu eröffnet. In der Zeit des Nationalsozialismus war das von Marta und Lion Feuchtwanger bewohnte Haus ein Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle im Exil. dpa