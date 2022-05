Strafanzeige nach Lauschangriff-Vorwürfen gegen Bürgermeisterin in Sachsen-Anhalt

Bürgermeisterin Sabine Blümel: Wollte sie oder wollte sie nicht? Sie sagt „Nein“. Im Rathaus gab es bis zum vergangenen Freitag die Möglichkeit, dass sie alle Telefongespräche mit und in der Behörde hätte mithören können. (Symbolfoto) © Monika Schmidt

Abgehört, mitgehört, weggehört? – die Salzwedeler Verwaltung und die Bürger sind verunsichert.

Sachsen-Anhalt/Salzwedel - Große Aufregung im Salzwedeler Rathaus: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind verunsichert. Hintergrund ist, dass sich die Bürgermeisterin in laufende Telefongespräche hätte aufschalten können. Und zwar in alle – sowohl die ihrer Mitarbeiter, als auch jenen von Bürgern, die sich mit einem Anliegen an die Verwaltung wenden. „Es hat kein Abhören gegeben“, sagte Bürgermeisterin Sabine Blümel dazu, „mir so etwas zu unterstellen, so etwas gibt es bei mir nicht.“ Und sagte: „Da schürt ein Mitarbeiter Gerüchte.“

Pikant jedoch: „Es gab seitens der Bürgermeisterin eine Anfrage an die EDV zur technischen Umsetzung einer Aufschaltung in bestehende Telefongespräche, mit dem Ziel, in dringenden Fällen das Gespräch unterbrechen zu können“, heißt es in einem verwaltungsinternen Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Den Hintergrund zum Mithörskandal im Rathaus Salzwedel erklärt az-online.de.

Weiter kommentierte Blümel gegenüber der AZ: „Ich gehe grundsätzlich in die Offensive, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Wenn ich so etwas festgestellt hätte, hätte ich das von Anfang an unterbunden“, blickte Blümel in Richtung EDV-Abteilung, für deren Tun sie „nicht verantwortlich“ sei, wie sie sagt.

In Sachen Mithör-Skandal im Salzwedeler Rathaus wurde inzwischen Strafanzeige gegen Bürgermeisterin Sabine Blümel gestellt.