Straßenbahn entgleist und landet an Hauswand: Verletzte

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Plötzlich springt eine Straßenbahn in der Altstadt von Halle in einer Kurve aus den Schienen. Das tonnenschwere Fahrzeug kommt an einer Hauswand zum Stehen. Mehrere Menschen werden verletzt. Es hätte noch viel Schlimmer ausgehen können.

Halle - Beim Entgleisen einer Straßenbahn sind in Halle vier Menschen verletzt worden. Die Bahn der Linie 5 war am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr im Bereich einer Kurve nahe der Innenstadt aus den Gleisen gesprungen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Eine Hälfte der tonnenschweren Tram stand plötzlich quer auf der Straße und ragte unmittelbar an eine Hauswand heran. Die Ursache der Entgleisung sei noch unklar, sagte die Polizeisprecherin.

Nur wenige Zentimeter trennten die Fahrerkabine der verunglückten Straßenbahn von der Fassade des Mehrfamilienhauses. Bewohner und Passanten kamen mit dem Schrecken davon, wie die Sprecherin sagte. „Es hätte alles noch viel Schlimmer ausgehen können, das war Glück im Unglück.“ In dem Bereich nahe der Klausbrücke seien normalerweise auch viele Autos, Radfahrer sowie Fußgänger unterwegs. Am Sonntagvormittag sei die Bahn auch nicht so voll besetzt gewesen wie im Berufsverkehr. Es befanden sich den Angaben zufolge rund 70 Menschen in der Tram.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei eilte zum Unfallort. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadtwerke wurden der Fahrer und die Fahrgäste zum Glück nur leicht verletzt. „Es entstand sichtbar hoher Sachschaden, allein an der Bahn“, sagte sie.

Inwieweit das Wohnhaus durch die Wucht des Aufpralls der Straßenbahn - von der Schiene auf die Straße - in Mitleidenschaft gezogen wurde, sei noch unklar. Von Außen seien zunächst keine sichtbaren Schäden an dem Gebäude festgestellt worden, die Ermittlungen stünden am Anfang.

Die Unfallstelle wurde wegen der Rettungs- und komplizierten Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt, mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet. Nach Angaben der Sprecherin der Stadtwerke war die Linie 5 der Halleschen Verkehrs AG (Havag) nach Bad Dürrenberg unterwegs. dpa