„Streit, Zoff und Beef“: Museum zeigt Schau über Konflikte

Teilen

Ein Schild am Eingang zu einem Museum. © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Wie und worüber Generationen mit Sinn oder Unsinn streiten, ist Thema der Jahresausstellung des Stadtmuseums in Halle. Nach der Vorstellung des Ausstellungsprogramms am Donnerstag soll die Schau „Streit, Zoff und Beef“ an diesem Sonntag eröffnet werden. Im Mittelpunkt stehe leidenschaftliches Streiten, hieß es vom Museum. Die Schau sei der Beitrag des Stadtmuseums zum kulturellen Themenjahr über Streitkultur.

Halle - Präsentiert werden den Angaben zufolge Objekte aus der Geschichte der Stadt sowie Exponate zu aktuellen Streitthemen und Mitmachaktionen. Das Besondere: „Streit, Zoff und Beef“ sei auch unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern und Menschen mit Behinderungen gestaltet worden, hieß es.

Die Ausstellung sei für alle Altersgruppen geeignet. Besucher könnten unter anderem „Streitwürfel“ basteln und an der Aktion „Box die Wut raus“ teilnehmen. Für Streitgespräche stünde ein besonderer „Küchentisch“ mit extra entwickeltem Streitspiel zur Verfügung, hieß es. Anlässlich der Vernissage soll es auch eine „Streit-Performance“ einer Improvisations-Theatergruppe geben. dpa