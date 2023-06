Strukturwandel: Zahlreiche Projekte ausgezeichnet

Über 100 Projekte zur Gestaltung des Strukturwandels in Sachsen-Anhalt werden im Rahmen eines Ideenwettbewerbs des Landes ausgezeichnet. So will sich ein Projekt mit den Erwartungen für einen attraktiven Berufseinstieg in der Region Mansfeld-Südharz auseinandersetzen, ein anderes soll zur Identitätsbildung beitragen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mitteilte.

Magdeburg - In unterschiedlichen Kategorien und Preisstufen dürfen sich insgesamt 129 Projekte - unter anderem aus dem Burgenlandkreis, dem Saalekreis oder aus Halle - über eine Auszeichnung freuen.

Mit dem Ideenwettbewerb „Revierpionier“ wolle das Land Bürgerinnen und Bürger, Vereine, gemeinnützige Institutionen sowie Schulen und Kitas dazu animieren, den Strukturwandel miteinander zu gestalten, hieß es. Insgesamt wurden den Angaben der Staatskanzlei zufolge über 300 Projektideen eingereicht. Die Preisgelder belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Preisverleihung soll am 10. September in Leuna stattfinden. dpa