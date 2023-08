Stürmisches Wetter in Sachsen-Anhalt

Niederschläge

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen stürmisch und regnerisch. Der Mittwoch startet bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) morgens mitteilte. Am Mittag wird es regnerisch, der Regen soll aber zum Abend hin wieder abziehen. Es weht mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken kann es vor allem am Nachmittag zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen.

Magdeburg - Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird laut Vorhersage stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern, Starkregen und Hagel. Ab Mitternacht ziehen die Gewitter ab. Es bleibt regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 17 Grad, im Bergland auf 10 Grad. Es wehen einzelne Windböen aus Südwest. Zum Morgen hin kann es auf dem Brocken zu Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Am Donnerstag wird es stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag erwartet der DWD einzelne Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad. Es weht böiger Südwestwind, auf dem Brocken wehen Orkanböen.

In der Nacht zum Freitag lassen die Niederschläge nach. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 16 Grad. Am Freitag wird es stark bewölkt, aber soll wenig regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad. dpa