Stunde der Wintervögel: Nabu lädt zu Mitmachaktion

Bei milden Temperaturen ruft der Naturschutzbund (Nabu) auch in diesem Jahr zum Zählen von Wintervögeln auf. Zwischen dem 6. und 8. Januar sollen eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und der Organisation gemeldet werden, wie der Nabu Landesverband Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Die bundesweite Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ findet in diesem Jahr schon zum 13.

Magdeburg - Mail statt.

Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus sollen Beobachterinnen und Beobachter jeweils die höchste Anzahl Vögel pro Art notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig an einem Ort zu sehen waren. Im vergangenen Winter sei in Sachsen-Anhalt wie auch in den anderen Bundesländern am häufigsten der Haussperling gezählt worden. Den zweiten und dritten Platz belegten in Sachsen-Anhalt die Kohlmeise und der Feldsperling.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Beobachtungen unter anderem über eine App oder per Telefon an den Nabu weitergeben. dpa