Sturm- und Orkanböen in Sachsen-Anhalt erwartet

Nach einer frostigen Nacht mit minus 10,5 Grad in Wernigerode (Landkreis Harz) wird es in den kommenden Tagen stürmisch in Sachsen-Anhalt. Der Sonntag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst heiter, im Tagesverlauf ziehen Wolken auf. Am Nachmittag gibt es vereinzelte Schauer bei maximal fünf bis sieben Grad. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen demnach auf zwei bis minus zwei, im Harz auch bis minus fünf Grad.

Magdeburg - Auch erste Sturmböen werden auf dem Brocken in der Nacht erwartet.

Am Montag rechnen die DWD-Meteorologen mit viele Wolken, Regen und im Harz auch Schnee. Im Laufe des Tages werden kräftiger Wind, teils auch Sturmböen und auf dem Brocken Orkanböen erwartet. Die Temperaturen liegen bei fünf bis sieben Grad, im Harz bei einem bis fünf Grad. Der Dienstag bleibt bewölkt, gelegentlich ist Regen möglich bei neun bis elf Grad. Auch der kräftige Wind bleibt der Vorhersage nach zunächst noch bestehen. dpa