Tabellenführer SC Magdeburg gewinnt auch beim TVB Stuttgart

Teilen

Der Magdeburger Trainer Bennet Wiegert (M) spricht während einer Auszeit zu seinen Spielern. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Tabellenführer SC Magdeburg bleibt 2022 in der Handball-Bundesliga ohne Punktverlust. Beim TVB Stuttgart siegten die Elbestädter in einem umkämpften Spiel mit 30:27 (16:16). Omar Ingi Magnusson war dabei bester Magdeburger Schütze mit acht Treffern, für Stuttgart waren Viggo Kristjansson und Zarko Peshevski mit je fünf Toren am erfolgreichsten.

Stuttgart - Der SCM erwischte einen schwachen Start und lag früh mit fünf Toren zurück (3:8/9.). Trainer Bennet Wiegert bemängelte in seiner Auszeit (9.) fehlende Kompaktheit in der Defensive, doch der SCM bekam auch im Anschluss keinen Zugriff auf die TVB-Angreifer. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe der SCM im Spiel ankam, doch zur Halbzeit hatte der Tabellenführer ausgeglichen.

Nach der Pause ging der SCM erstmals in Führung (18:17/34.), konnte sich aber nicht absetzen. Weiterhin hatte Magdeburg defensiv Probleme und agierte auch im Angriff nicht mit der gewohnten Dynamik. Der TVB verpasste mehrfach die Chance zur erneuten Führung (25:25/50.) und so sicherte sich der SCM in den Schlussminuten den Sieg. dpa