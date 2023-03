Tafel bekommen finanzielle Unterstützung vom Land

Die Tafeln in Sachsen-Anhalt bekommen finanzielle Unterstützung. Das Land will einen Zuschuss von rund 90.000 Euro zahlen, wie die FPD-Fraktion am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Das Geld solle demnach unter anderem für einen neuen Kühl-Lastwagen verwendet werden. Bundesweit retten Einrichtungen der Tafel Lebensmittel und verteilen diese an Hilfsbedürftige.

Magdeburg - Nach eigenen Angaben gibt es in Deutschland insgesamt 963 Tafeln. dpa