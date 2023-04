Tag der Industriekultur: Denkmäler öffnen für Führungen

So viele Industriedenkmäler wie noch nie sind an diesem Sonntag (16.04.) am Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt beteiligt. Insgesamt machten in diesem Jahr 45 Einrichtungen mit, sagte Andreas Ohse von der Mitteldeutschen Gesellschaft für Industriekultur. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Thementag zwei Jahre lang ausgesetzt.

Magdeburg - Vom alten Bahndepot über zahlreiche Fabriken bis hin zum Kinderwagenmuseum beteiligen sich Häuser im ganzen Land am 13. Tag der Industriekultur. Vor allem im Burgenlandkreis gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Sonderführungen und Radtouren. Es gehe darum, die Kultur und Geschichte deutlich zu machen, die mit vielen Gebäuden verbunden seien, sagte Ohse. Der Verein feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Der Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU), betonte: „Der Tag der Industriekultur lädt dazu ein, den Wurzeln des Wohlstands unserer Gesellschaft nachzuspüren.“ Es gehe nicht nur um Maschinen, Geräte und Produktionsstätten, sondern auch um die Begleiterscheinungen und die gesellschaftlichen Umbrüche. dpa